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У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

Сьогодні 11:55
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Сьогодні, 4 травня, у Дніпрі на вулиці Каштановій сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

Там зіткнулися дві іномарки: BMW та Ford. Внаслідок зіткнення останній перекинувся на дах.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, іномарки рухалися зі сторони Слобожанського проспекту в напрямку Осінньої. BMW з’їжджав з проспекту на Каштанову. І в цей момент із-під віадука виїжджав Ford і рухався по Каштановій. І машини зіткнулися.

Внаслідок події Ford перекинувся на дах, постраждав водій цієї іномарки.

Рух на дорозі не ускладнений.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

Новости Днепра про У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

Новости Днепра про У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

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Новости Днепра про У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дахУкраїнська

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