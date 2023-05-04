У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

Сьогодні, 4 травня, у Дніпрі на вулиці Каштановій сталася аварія.

Там зіткнулися дві іномарки: BMW та Ford. Внаслідок зіткнення останній перекинувся на дах.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, іномарки рухалися зі сторони Слобожанського проспекту в напрямку Осінньої. BMW з’їжджав з проспекту на Каштанову. І в цей момент із-під віадука виїжджав Ford і рухався по Каштановій. І машини зіткнулися.

Внаслідок події Ford перекинувся на дах, постраждав водій цієї іномарки.

Рух на дорозі не ускладнений.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

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