У Дніпрі на Каштановій зіткнулися дві іномарки: Ford перекинувся на дах

Там зіткнулися дві іномарки: BMW та Ford. Внаслідок зіткнення останній перекинувся на дах.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо, іномарки рухалися зі сторони Слобожанського проспекту в напрямку Осінньої. BMW з’їжджав з проспекту на Каштанову. І в цей момент із-під віадука виїжджав Ford і рухався по Каштановій. І машини зіткнулися.
Внаслідок події Ford перекинувся на дах, постраждав водій цієї іномарки.
Рух на дорозі не ускладнений.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
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