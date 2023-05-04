Картину 16-річної криворожанки подарували Гілларі Клінтон

Американська політична діячка Гілларі Клінтон отримала подарунок від 16-річної криворожанки Єлизавети Левченко.

Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

Дівчина намалювала картину “Бандурист” на знак вдячності фонду Клінтон. Фонд надавав допомогу Кривому Рогу під час масових відключень світла.

На картині Єлизавета зобразила козака із традиційним українським інструментом – символом сили та стійкості українського народу. Єлизавета Левченко – учениця “Гончаренко центру” у Кривому Розі.

“Неймовірно пишаюся тим, що наші центри збирають таких талановитих учнів. Велика подяка фонду Клінтонів за допомогу у складні часи”, – написав Гончаренко.

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