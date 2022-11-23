Слава ПВО: в небе над Днепропетровщиной днем ​​сбили три российские ракеты

Начну с хороших новостей: в небе над Днепропетровщиной днем ​​сбили три российские ракеты. Слава и благодарность нашим ПВО! Насчет прилетов – в области их сегодня не было, – написал он.

Сегодня в небе над Днепропетровской областью украинские защитники сбили три вражеские ракеты.

Сейчас на Днепропетровщине и почти по всей Украине раздается воздушная…

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