Слава ПВО: в небе над Днепропетровщиной днем ​​сбили три российские ракеты

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Начну с хороших новостей: в небе над Днепропетровщиной днем сбили три российские ракеты. Слава и благодарность нашим ПВО! Насчет прилетов – в области их сегодня не было, – написал он.
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