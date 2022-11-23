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Скоро будет вода: на Днепропетровщине уже заживили Аульский водовод

Сегодня 19:08
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В Днепропетровской области постепенно возобновляют электроснабжение.

Новости Днепра про Скоро будет вода: на Днепропетровщине уже заживили Аульский водовод

Энергетики уже подключают критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

Уже дали электричество Аульскому водоводу. Поэтому скоро должно возобновиться водоснабжение.

Кроме того, вернули свет и в некоторые больницы.

Работаем дальше, – отметил Валентин Резниченко.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное.

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