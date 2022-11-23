Скоро будет вода: на Днепропетровщине уже заживили Аульский водовод

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное .

Кроме того, вернули свет и в некоторые больницы.

В июле 2022 года в Новомосковском районе произошло ужасное преступление.

Сейчас на Днепропетровщине и почти по всей Украине раздается воздушная…

Как выбрать генератор и сколько он стоит Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также ряд магазинов работали на генераторах. От наличия электричества зависит не только работа домашних приборов и комфорт в виде использования смартфона или ноутбука, но также и отопление, подача воды и прочее.… просмотров

255 и более: в Днепре напряжение в розетках горожан не стабильное Сегодня российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. 1 просмотров

Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО) Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической инфраструктуре по всей стране был отключен свет, в нескольких городах пропала вода. В Днепре пропал свет, из-за этого троллейбусы и трамваи перестали ходить. Не работают светофоры на дорогах большие пробки. … просмотров