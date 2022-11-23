Скоро буде вода: на Дніпропетровщині вже заживили Аульський водовід

Енергетики вже підключають критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Уже дали електрику Аульському водоводу. Тому скоро має відновитися водопостачання.
Крім того, повернули світло і до деяких лікарень.
Працюємо далі, – зазначив Валентин Резніченко.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі напруга у розетках містян не стабільна.
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