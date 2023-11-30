Сегодня в Днепре популярные трамваи закончат работу раньше: подробности

Важная информация!

Сегодня, 30 ноября, в Днепре трамваи №17 закончат свою работу раньше.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на ул. Ульянова.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Последние отправления с конечных остановок:

от площади Старомостовая в 21:00;

от ул. Николая Руденко в 20:40.

Учитывайте эту информацию во время планирования поездок.

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