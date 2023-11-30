Сегодня в Днепре популярные трамваи закончат работу раньше: подробности

Сегодня, 30 ноября, в Днепре трамваи №17 закончат свою работу раньше.
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на ул. Ульянова.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Последние отправления с конечных остановок:
Учитывайте эту информацию во время планирования поездок.
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