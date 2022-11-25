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Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показываться до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 25 ноября:

  • Если 25 ноября пошел дождь — до 4 декабря будут оттепели;
  • Какая погода на день Иоанна — таков и декабрь будет.
  • Утренняя изморозь — вечером похолодает.
  • Огонь в печи ярко горит — к сухой и холодной погоде.

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