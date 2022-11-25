Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показываться до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

В Днепре улицы увековечивают местную историю и тех, кто заботился…

Зонт сегодня не понадобится!

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