Сегодня днепрян ждет пасмурная погода

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показываться до +8°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 25 ноября:
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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