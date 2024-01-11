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С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит

Сегодня 14:57
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В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В следующем году гречка может вообще исчезнуть с прилавков магазинов.

Новости Днепра про С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит

В чем причина и сколько сейчас стоит гречка в разных магазинах Днепра – узнавали журналисты dnepr.info.

В этом году Украина начала впервые экспортировать гречку за границу, в другие страны. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий. Экспорт стал возможен поскольку на внутреннем рынке страны зафиксировали избыток этой культуры. По этой же причине снизилась и цена на этот продукт в украинских магазинах.

Но в будущем году возможен дефицит этой культуры, так как выращивать гречку в данный момент не рентабельно и многие аграрии переходят на другие культуры, которые не так прихотливы в уходе и более выгодны в реализации. Какова цена на гречку будет уже весной или осенью 2024 года сейчас сказать трудно.

Пока же в магазина Днепра ее продают по цене от 20 до 50 грн за упаковку. Самой дорогой считается непропаренная крупа или зеленая. За упаковку такой просят 99 и 47 грн соответственно.

Новости Днепра про С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит

Многие магазины проводят акции и продают товар по скидке.

Новости Днепра про С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит

Хотя и без скидки гречка сегодня стоит в разы дешевле, чем весной.

Новости Днепра про С магазинов Днепра может исчезнуть гречка: в чем дело и сколько она сейчас стоит

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