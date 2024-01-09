Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как можно получить «Дія.Підпис» и что для этого нужно.
Ранее электронную подпись могли получить онлайн только клиенты «ПриватБанка», и офлайн – те, кто обращался в налоговую или ЦНАПЫ и получал подпись на цифровом носителе. Чтобы получить «Дія.Підпис» в смартфоне необходимо установить обновленное приложение и в меню выбрать «Дія.Підпис».
Затем необходимо сгенерировать и сам сертификат с подписью. Но сделать это могут только те, у кого есть ID-паспорт или загранпаспорт и он отображается в приложении «Дія».
Чтобы получить подпись необходимо нажать «Створити» и придумать код для документа.
После чего действие необходимо подтвердить.
Сделать это можно с помощью FaceID или BankID, затем еще раз ввести пароль для «Дія.Підпису» и все готово.
Чтобы воспользоваться услугой «Дія.Підпис» необходимо выбрать и заполнить нужный документ, после чего нужно выбрать графу «Подписать документ», затем – выбрать «Дія.Підпис» и ввести пароль.
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