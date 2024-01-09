Как жителю Днепра получить электронную подпись и подписать ей документы в телефоне: инструкция

С каждым месяцем с помощью приложения «Дія» жителям Днепра и Украины становится доступно все больше и больше услуг. В приложении не только отображаются различные документы – от паспорта и кода ИНН до водительского удостоверения, но также с его помощью возможно упростить большое количество «бумажных» договоров и сэкономить время. Например, для переоформления автомобиля или получения пенсионного удостоверения уже не нужно ехать в сервисный центр, а достаточно иметь «Дія.Підпис» - электронную подпись с помощью которой можно подписывать бумаги.

Журналисты dnepr.info узнали, как можно получить «Дія.Підпис» и что для этого нужно.

Как создать «Дія.Підпис»

Ранее электронную подпись могли получить онлайн только клиенты «ПриватБанка», и офлайн – те, кто обращался в налоговую или ЦНАПЫ и получал подпись на цифровом носителе. Чтобы получить «Дія.Підпис» в смартфоне необходимо установить обновленное приложение и в меню выбрать «Дія.Підпис».

Затем необходимо сгенерировать и сам сертификат с подписью. Но сделать это могут только те, у кого есть ID-паспорт или загранпаспорт и он отображается в приложении «Дія».

Чтобы получить подпись необходимо нажать «Створити» и придумать код для документа.

После чего действие необходимо подтвердить.

Сделать это можно с помощью FaceID или BankID, затем еще раз ввести пароль для «Дія.Підпису» и все готово.

Как пользоваться «Дія.Підпис»

Чтобы воспользоваться услугой «Дія.Підпис» необходимо выбрать и заполнить нужный документ, после чего нужно выбрать графу «Подписать документ», затем – выбрать «Дія.Підпис» и ввести пароль.

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