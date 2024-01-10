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Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Сегодня 13:01
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Купить недорогую квартиру в Днепре можно в Центральном районе города. В этом районе продается много однокомнатных квартир и при тщательном поиске дешевое жилье можно найти даже в новостройке или клубном доме с закрытым двором.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info продолжают обзор самых недорогих однокомнатных квартир на продажу в разных районах Днепра. На очереди – Центральный район.

Самая дешевая квартира в Центральном районе Днепра нашлась в районе улицы Философской. Находится она на 1 этаже 3-х этажного дома. Общая площадь помещения 19 кв м. Как отмечает автор объявления, квартира находится в «жилом состоянии». Стоимость жилья 448,5 тыс грн.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

За 546 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру на 20 кв м в районе улицы Героев УПА. Жилье находится на 1 этаже 6-ти этажного клубного дома. Здание – новостройка, свободная планировка помещение, окна «в пол».

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Однокомнатная квартира в районе улицы Светлова обойдется в 643,5 тыс грн. Жилье находится на 1 этаже 2-х этажного дома. Квартира довольно большая – общая площадь 29 кв м. Помещение уже подготовлено к ремонту. Автор объявления отмечает, что в квартире автономное отопление. 

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Купить однокомнатную квартиру в Днепре в районе улицы Руденко обойдется в 663 тыс грн. Жилье находится на среднем этаже панельного дома. Общая площадь 22 кв м. Состояние жилья – под ремонт, плюс за квартирой числятся долги за различные услуги.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

В 702 тыс грн хозяин квартиры на Крутогорном спуске оценивает свое однокомнатное жилье, выставленное на продажу. В квартире 18 кв м общей площади, находится она на 1 этаже 2-х этажного дома. В помещении свежий ремонт, выполнена замена коммуникаций, стоят металлопластиковые окна.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

780 тыс грн стоит однокомнатная квартира на 16 кв м на проспекте Поля в Центральном районе Днепра. Жилье находится на последнем, 5 этаже дома. Автор объявления оценивает состояние жилья как «отличное», мебель и техника останутся новому собственнику.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Почти 800 тыс грн хотят за однокомнатную квартиру в Днепре расположенную в доме в районе улицы Антоновича. Жилье находится на 8 этаже 9-ти этажного здания. Общая площадь 22 кв м. В квартире выполнен ремонт, заменены трубы в ванной, установлен кондиционер.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Квартиру на улице Савченко в Центральном районе Днепра продают за 897 тыс грн. Общая площадь 29,4 кв м, находится на цокольном этаже 5-ти этажного дома. В квартире выполнен косметический ремонт и установлены полномерные окна.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Жилье в районе улицы Драгоманова  в Центральном районе обойдется в 975 тыс грн. Однокомнатная квартира расположена на последнем этаже панельного дома. Общая площадь 31 кв м. Возможен торг.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

Аналогичную сумму хотят получить за однокомнатную квартиру на улице Романа Шухевича в в Днепре. Находится квартира на 8 этаже 9-ти этажного дома, помимо 36 кв м общей площади есть большой просторный балкон и утепленные стены.

Новости Днепра про Как выглядят самые дешевые квартиры на продажу в Центральном районе Днепра (ФОТО)

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