ТОП-5 танцоров и танцовщиц из Днепра, которые прославились на весь мир (ФОТО)

Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день хореографа – профессиональных праздник тех, кто ставит танцы. День призван популяризировать искусство хореографии среди населения, а также больше рассказать людям о профессии постановщика танцев. Ведь именно хореограф первым придумывает новые движения, показывает исполнителям-танцорам какие эмоции они должны передать с помощью пластики во время выступления. В основном хореографами работают танцоры, которые уже не выступают на паркете, но иногда они совмещают два вида деятельности – и танцы, и их постановку.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 самых знаменитых хореографов из Днепра.

Светящиеся в темноте

Спортсмен из Днепра Денис Балдин вместе со своим другом в 2012 году основали необычный танцевальный коллектив «Light Balance», где танцоры выполняют движения в специальных костюмах, обшитых неоновыми светящимися проводками, которые включаются и выключаются в зависимости от того, что происходит на сцене. Сначала коллектив состоял только из спортсменов, но позже к нему присоединилось несколько танцоров. Первым постановщиком танцев был основатель «Light Balance». В 2013 году коллектив выступил на шоу «Украина має талант», в 2014 участвовали в британском аналоге шоу, потом в Германии и в 2017 году побывали на шоу «America Got Talent», где заняли третье место. После этого «Light Balance» выступали на Бродвее и теперь гастролируют со своим шоу по миру, выступают на различных шоу и открытиях мероприятий.

Танцующая со звездами

Илона Гвоздева – танцовщица и хореограф из Днепра занимается танцами с 5 лет. В 2008 году стала чемпионкой Украины по фанку. Известной стала после участия в шоу «Танцуют все» в 2009 году, где она заняла третье место. В 2011 году она стала участницей шоу «Танцы со звездами», где выступала с разными партнерами в течение нескольких сезонов. В 2018 году в паре с Игорем Ласточкиным заняла первое место в проекте. Стала преподавать хореографию еще до участия в танцевальных шоу.

Хореограф-актер

Алексей Суровцев из Днепра больше известен как актер, но в 2013 году он участвовал в шоу «Танцуют все». Танцами начал заниматься в 2004 году. До этого получил звание мастера спорта по плаванию и входил в сборную Украины по этому виду спорта. В 2008 году вместе с женой работал в проекте «Страйк эротик шоу», основателем которого являлся. С этим шоу на протяжении 10 лет он объездил более 20 стран, среди которых Казахстан, Армения, Израиль, Китай. К 2013 году он стал троекратным победителем Чемпионата Украины по стриптизу среди мужчин. В 2021 году стал участником проекта «Танцы со звездами». Снимается в кино, играет в театре. С первых дней полномасштабной войны занимался спасением брошенных животных, а в июле 2022 года в Ирпене создал приют для кошек «Бородатая Котомамуля».

Мисс Украина

Обладательница титула «Мисс Украина-2016» Александра Кучеренко из Днепра также является профессиональной танцовщицей и хореографом. С 5 лет она занималась спортивными бальными танцами. Дважды участвовала во всемирном танцевальном фестивале «Blackpool Dance Festival» в Великобритании. В 2016 году представляла Украина на конкурсе «Мисс Мира» в США, где выступила с танцевальным номером и попала в финал конкурса талантов «Мисс Мира» среди 10 других финалисток. Участвовала в проекте «Танцы со звездами».

Хореограф-гимнастка

Еще одна известная танцовщица и хореограф из Днепра – Наталья Татаринцева. С 4 лет она занималась гимнастикой, в 2003 году поступила в спортивную школу Дерюгиных. Является семикратной чемпионкой Украины, Европы и мира по гимнастике. С 2012 по 2016 стала четырехкратной чемпионкой мира по пол-денсу. В 2015 году стала супер-финалисткой шоу «Украина має талант».

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