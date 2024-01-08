Как выглядит квартира за 2,5 тыс грн в аренду в Днепре, за которую не нужно платить коммунальные (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 самых недорогих квартир в аренду в Днепре, которые находятся на правом берегу.
В районе Красного камня можно снять двухкомнатную квартиру за 2,5 тыс грн в месяц. Находится она на 8 этаже 10 этажного дома. В квартире два дивана, есть стенка, встроенная кухня. Мебель старая, ремонт косметический, но состояние – жилое. Техники нет. Двор закрыт, на дверях подъезда домофон. Как утверждает автор объявления, из окон открывается вид на Днепр.
В районе проспекта Мазепы снять недорогую квартиру можно за 4 тыс грн в месяц. Квартира очень маленькая – 11 кв м. Находится на 4 этаже 5-ти этажного дома. В помещении есть все удобства и очень скромная кухня.
За аналогичную сумму можно снять квартиру в районе жилмассива Западный в Днепре. Жилье находится на среднем этаже панельного дома. В квартире одна комната, два спальных места. Есть техника, плита, но нет стиральной машинки.
За 4,5 тыс грн в Днепре можно арендовать однокомнатную квартиру в районе 12 квартала. Жилье находится на 8 этаже 9-ти этажного дома. В квартире одной спальное место – диван, косметический ремонт.
Снять недорогую квартиру в районе Сичеславской набережной можно за 5 тыс грн. За эти деньги квартирант получит двухкомнатное помещение, где можно проживать с животными. Квартира находится на 5 этаже 9-ти этажного дома. Пока еще в квартире нет ни мебели, ни техники, но для арендатора там поставят диван, привезут стиральную машинку, холодильник и микроволновку. Помещению не помешает ремонт – обои начали отклеиваться, а также новая мебель.
В аналогичную сумму обойдется квартира на Михаила Грушевского. Она также двухкомнатная, но находится на 1 этаже 3-х этажного дома. Есть необходимая мебель и техника, сделан косметический ремонт. Дом находится в закрытом дворе, есть место для авто.
Снять недорогую квартиру на цокольном этаже в районе жилмассива Тополь-2 обойдется в 5 тыс грн в месяц. Смарт-квартира оснащена необходимой техникой – от стиральной машинки до электрочайника. Хороший косметический ремонт.
А вот проживание в однокомнатной квартире в том же районе Тополь-2 обойдется уже в 5,2 тыс грн. Жилье находится на 4 этаже 9-ти этажного дома. Владелец недвижимости не против содержания животных в квартире. В помещении был косметический ремонт, есть диван, стол, необходимая техника.
Снять недорогую квартиру в Днепре в районе улицы Титова можно за 5,5 тыс грн. Жилье находится на 1 этаже «хрущевки». В этой квартире не нужно платить за коммунальные услуги. Как утверждает автор объявления, квартира в жилом состоянии, перепланирована в «студию», есть электроплита, стиральная машинка, необходимая мебель. Можно проживать с домашними питомцами.
Снять недорогую квартиру в районе жилмассива Победа-6 можно за 6 тыс грн. Находится она на 4 этаже панельного дома. В квартире недавно был сделан ремонт, есть необходимая техника и мебель.
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