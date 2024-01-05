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Можно ли вернуть акционный товар в магазины Днепра и как это сделать

Сегодня 17:39
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Купив товар в любом магазине Днепра, покупатель имеет право вернуть его в течение 14 дней, если у него сохранился чек и он не использовал товар по назначению, а просто покупка перестала ему нравится или по любой другой причине. Это прописано в Законе Украины «О защите прав потребителей», но что делать если был куплен акционный товар и продавец утверждает, что возврату он не подлежит.

Новости Днепра про Можно ли вернуть акционный товар в магазины Днепра и как это сделать

Журналисты dnepr.info узнали, можно ли вернуть или обменять товар, купленный во время распродаже, по акции или с очень большой скидкой.

Товар, купленный во время распродажи, с большой скидкой или приобретенный по акции можно вернуть точно так же, как если бы это был обычный товар с магазина. Основаниями для возврата могут быть: неудовлетворительная форма товара, не подходящий размер, фасон, габариты или он не может быть использован по назначению по другим причинам.

Чтобы обменять товар у потребителя есть 14 дней. При этом важно, чтобы товаром не пользовались, была сохранена его упаковка, ярлыки, чек. 

При этом деньги, уплаченные за товар, возвращаются покупателю в день расторжения договора, а если продавец этого сделать не может, он должен предупредить об этом потребителя и вернуть средства не позже, чем в течение 7 дней после возврата товара в магазин. Если оплата была произведена картой банка, то деньги будут возвращены на карту. Наличные потребитель может получить сразу, но при условии, что товар со скидкой он покупал также за наличные.

Если в момент обмена товар был переоценен и стал стоить дороже или дешевле, покупатель все равно получит ту сумму за которую он приобрел акционный товар.

Что нельзя вернуть

Вернуть обратно в магазин нельзя такие товары: зубные щетки, средства для бриться, расчески, перчатки, отрез ткани, кружевные полотна, ковер, подушки, одеяла, наушники, книги, резиновые детские игрушки, нижнее и постельное белье, носки, колготки и чулки, косметику, наушники, парики, парфюмерию, парики, инструменты для маникюра и некоторые музыкальные инструменты, ювелирные украшения. Также нельзя вернуть плинтуса, наличники, стекло.

 

 

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