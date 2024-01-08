Як виглядає квартира за 2,5 тис грн в оренду у Дніпрі, за яку не потрібно платити комунальні (ФОТО)

Щоб винайняти недорогу квартиру в Дніпрі, доведеться пожертвувати частковим комфортом при проживанні в цій самій квартирі. Але для тих, у кого не так багато грошей на оренду житла, та є велика потреба в окремій квартирі це може бути ідеальним варіантом. За мінімальну суму квартирант отримає велике приміщення – кімнати, свою кухню та санвузол. За невелику суму – від 2,5 тис грн на місяць у Дніпрі можна винайняти квартиру на правому березі з усіма зручностями, без сусідів та без господарів. Окремо доведеться сплачувати за комунальні послуги.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 найдешевших квартир в оренду в Дніпрі, які знаходяться на правому березі.

У районі Червоного каменю можна винайняти двокімнатну квартиру за 2,5 тис грн на місяць. Знаходиться вона на 8 поверсі 10 поверхового будинку. У квартирі два дивани, є стінка, вбудована кухня. Меблі старі, ремонт косметичний, але стан – житловий. Техніки немає. Двір закритий, на дверях під’їзду домофон. Як стверджує автор оголошення, з вікон відкривається гарний краєвид на Дніпро.

У районі проспекту Мазепи винайняти недорогу квартиру можна за 4 тис грн на місяць. Квартира дуже маленька – 11 кв м. Знаходиться на 4 поверсі 5-ти поверхового будинку. У приміщенні є всі зручності та дуже скромна кухня.

За аналогічну суму можна зняти квартиру в районі житлового масиву Західний у Дніпрі. Житло знаходиться на середньому поверсі панельного будинку. У квартирі одна кімната, два спальних місця. Є техніка, плита, але немає пральної машинки.

За 4,5 тис грн у Дніпрі можна орендувати однокімнатну квартиру в районі 12 кварталу. Житло знаходиться на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку. У квартирі однієї спальне місце – диван, косметичний ремонт.

Винайняти недорогу квартиру в районі Січеславської набережної можна за 5 тис грн. За ці гроші квартирант отримає двокімнатне приміщення, де можна мешкати з домашніми тваринами. Квартира знаходиться на 5 поверсі 9-ти поверхового будинку. Поки що у квартирі немає ні меблів, ні техніки, але для орендаря там поставлять диван, привезуть пральну машинку, холодильник та мікрохвильову піч. Приміщенню не завадить ремонт – шпалери почали відклеюватися, а також не обійтись без нових меблів.

В аналогічну суму стане аренда квартири на Михайла Грушевського. Вона також двокімнатна, але знаходиться на 1 поверсі 3-х поверхового будинку. Є необхідні меблі та техніка, зроблено косметичний ремонт. Будинок знаходиться у закритому дворі, є місце для авто.

Зняти недорогу квартиру на цокольному поверсі в районі житлового масиву Тополя-2 коштуватиме 5 тис грн на місяць. Смарт-квартира оснащена необхідною технікою – від пральної машинки до електрочайника. Гарний косметичний ремонт.

А ось проживання в однокімнатній квартирі в тому ж районі Тополя-2 коштуватиме вже 5,2 тис грн. Житло знаходиться на 4 поверсі 9-ти поверхового будинку. Власник нерухомості не проти утримання тварин у квартирі. У приміщенні був косметичний ремонт, є диван, стіл, потрібна техніка.

Винайняти недорогу квартиру у Дніпрі в районі вулиці Титова можна за 5,5 тис грн. Житло знаходиться на 1 поверсі «хрущовки». У цій квартирі не потрібно платити за комунальні послуги. Як стверджує автор оголошення, квартира в житловому стані, перепланована на «студію», є електроплита, пральна машинка, необхідні меблі. Можна проживати з домашніми улюбленцями.

Винайняти недорогу квартиру в районі житлового масиву Перемога-6 можна за 6 тис грн. Знаходиться вона на 4 поверсі панельного будинку. У квартирі нещодавно було зроблено ремонт, є необхідна техніка та меблі.

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