Как переоформить машину в «Дії» и что для этого нужно: пошаговая инструкция

Как это сделать – разбирались журналисты dnepr.info.
Ранее чтобы переоформить автомобиль владельцу транспорта и покупателю приходилось идти в сервисный центр МВД, стоять в очереди в кассе банка для оплаты покупки авто, получения номеров и прочего, а также в еще одной очереди – на осмотр машины экспертом. На транспорте проверяли серийные номера и «прогоняли» их по базам данных, чтобы проверить, не находится ли авто в розыске и не перебивались ли на нем номера. И только после этого покупатель мог переоформить машину и получить номера.
Теперь большую часть процедуры можно сделать с помощью приложения «Дія». Для этого необходимо, чтобы у продавца была экспертная оценка автомобиля, у продавца и покупателя – установлено приложение «Дія» и чтобы оба имели электронные подписи. Услуга доступна только тем продавцам, которые продают одно авто в год.
Первое что нужно сделать после открытия приложения – нажать «Продать автомобиль» в меню техпаспорта. Потом – согласится с условиями продажи, а продавец машины должен подтвердить, что это первая его операция по продаже авто в этом году.
Далее необходимо указать стоимость авто, внести данные и ознакомится с проектом договора и отправить ссылку на него покупателю.
Покупателю следует перейти по ссылке, которую отправил ему продавец машины, далее – согласиться с условиями продажи и выбрать номерной знак – оставить старый или заказать индивидуальный. После – дать согласие на перерегистрацию авто и выбрать версию техпаспорта. Он есть в двух вариациях: пластиковом и электронном.
Еще нужно будет указать адрес для доставки пластикового техпаспорта и нового номерного знака.
После чего следует оплатить услуги, отправить проект договора на проверку и после – заверить договор «Дія. Підпис». Вот и все, после этого покупка будет считаться совершенной.
Покупатель сможет отдать деньги продавцу и забрать свой автомобиль.
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Ирина
Автор:
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