Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

Сегодня 17:38
просмотров

В этом году, как и в 2023 в Днепре нет городской елки, как это было до полномасштабного вторжения. Но новогоднее дерево есть во многих городских парках. Елки украшены и в вечернее время на них включается иллюминация. Более полувека назад в городе впервые на новогодние праздники установили елку в парке. До этого ее размещали в центре города.

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше украшали город к новогодним праздникам и где устанавливали елки.

Впервые новогоднюю елку для горожан установили на нынешней площади Героев Майдана. Рядом с ней на время зимних праздников также установили несколько аттракционов, в частности «чертово колесо», а рядом в небольших павильонах продавали пирожные, пирожки, блин, чай и сок. Гуляющие на елке горожане регулярно ходили греться в соседние магазины.

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

«Мы с девочками подъезжали трамваем к этой елке. Внимательно рассматривали все игрушки, выбирали кому какая нравится. Рядом, в деревянных домиках продавали блины и чай. Но денег не всегда хватало. Зимы были холодные и морозные и мы шли греться в Универмаг. А домой уходить никому не хотелось» — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

С середины 1970-х годов главную городскую елку перенесли в парк Глобы. Рядом с ней также было установлено несколько павильонов, где гуляющие горожане могли перекусить. Возле елки прогуливались переодетые в Дедов Морозов актеры.

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

Из доступных развлечений тут были парковые аттракционы, а в зимние дни – катание по парку на лошадях в санках или поездка на поезде по детской железной дороге.

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

В других парках также устанавливали и наряжали елки, хоть и не так пышно, как в центральном. Например, так выглядела елка в нынешнем парке Примирения и согласия. Аналогично выглядели елки и в других небольших городских парках Днепра.

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

Наряжали главное новогоднее дерево и у дворцов культуры. Так, эта елка находилась у ДК Ильича в Днепре.

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

фото: А. Волок, К. Носков, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», «Родной Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В сети показали, как в Днепре почти 50 лет назад обустраивали карьер на Красном Камне
Новости Днепра
Сегодня 17:02
В сети показали, как в Днепре почти 50 лет назад обустраивали карьер на Красном Камне

В Днепре показали уникальную фотографию карьера на Красном Камне в…

Умер бывший футболист «Днепра» Богдан Шершун: ему было 42 года
Новости Днепра
Сегодня 16:22
Умер бывший футболист «Днепра» Богдан Шершун: ему было 42 года

Сегодня, 8 января, умер бывший футболист сборной Украины и "Днепра"…

В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут
Новости Днепра
Сегодня 16:09
В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут

В Днепре кое-где исчезла вода.

Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно
Новости Днепра
Сегодня 15:47
Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно

В "ПриватБанке" попытаются отсудить право собственности на ТРЦ в центре…

Последние новости

Как жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены
Как жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены

Полезная информация!

Сегодня 17:36
5
просмотров
В сети показали, как в Днепре почти 50 лет назад обустраивали карьер на Красном Камне
В сети показали, как в Днепре почти 50 лет назад обустраивали карьер на Красном Камне

В Днепре показали уникальную фотографию карьера на Красном Камне в 1975 году.

Сегодня 17:02
2
просмотров
Умер бывший футболист «Днепра» Богдан Шершун: ему было 42 года
Умер бывший футболист «Днепра» Богдан Шершун: ему было 42 года

Сегодня, 8 января, умер бывший футболист сборной Украины и "Днепра" Богдан Шершун. Ему было 42 года.

Сегодня 16:22
10
просмотров
В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут
В Днепре на нескольких улицах исчезла вода: когда вернут

В Днепре кое-где исчезла вода.

Сегодня 16:09
3
просмотров
Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно
Эксвладельцы «ПриватБанка» снова судятся по ТРЦ «Приозерный» в Днепре: что известно

В "ПриватБанке" попытаются отсудить право собственности на ТРЦ в центре Днепра.

Сегодня 15:47
3
просмотров
Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранный снег и сколько придется заплатить
Кого в Днепре могут оштрафовать за неубранный снег и сколько придется заплатить

Днепр занесло снегом.

Сегодня 15:40
7
просмотров
Как переоформить машину в «Дії» и что для этого нужно: пошаговая инструкция
Как переоформить машину в «Дії» и что для этого нужно: пошаговая инструкция

Теперь для того, чтобы переоформить автомобиль при покупке новому владельцу не обязательно идти в сервисный центр. Сделать это можно через приложение «Дія», а вот владельцу авто перед продажей своего железного коня все же придется наведаться в сервисный центр МВД и…

Сегодня 14:46
4
просмотров
Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над Днепропетровщиной
Игнат объяснил, почему так мало сбили ракет над Днепропетровщиной

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему так много ракет все же "прилетело".

Сегодня 14:39
3
просмотров
В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ
В Днепре на Запорожском шоссе 53-летний мужчина выпал с 16-го этажа: болел ВИЧ

Ужасный случай произошел в пятницу, 5 января.

Сегодня 14:35
9
просмотров
Вез для «дорогого товарища»: на блокпосте Днепропетровщины водитель «погорел» на контрафакте
Вез для «дорогого товарища»: на блокпосте Днепропетровщины водитель «погорел» на контрафакте

В Днепропетровской области задержали предполагаемого контрабандиста.

Сегодня 13:47
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх