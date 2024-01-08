Как выглядели городские елки в Днепре более 50 лет назад: километры гирлянд и закусочная рядом (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше украшали город к новогодним праздникам и где устанавливали елки.
Впервые новогоднюю елку для горожан установили на нынешней площади Героев Майдана. Рядом с ней на время зимних праздников также установили несколько аттракционов, в частности «чертово колесо», а рядом в небольших павильонах продавали пирожные, пирожки, блин, чай и сок. Гуляющие на елке горожане регулярно ходили греться в соседние магазины.
«Мы с девочками подъезжали трамваем к этой елке. Внимательно рассматривали все игрушки, выбирали кому какая нравится. Рядом, в деревянных домиках продавали блины и чай. Но денег не всегда хватало. Зимы были холодные и морозные и мы шли греться в Универмаг. А домой уходить никому не хотелось» — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Елена Радченко.
С середины 1970-х годов главную городскую елку перенесли в парк Глобы. Рядом с ней также было установлено несколько павильонов, где гуляющие горожане могли перекусить. Возле елки прогуливались переодетые в Дедов Морозов актеры.
Из доступных развлечений тут были парковые аттракционы, а в зимние дни – катание по парку на лошадях в санках или поездка на поезде по детской железной дороге.
В других парках также устанавливали и наряжали елки, хоть и не так пышно, как в центральном. Например, так выглядела елка в нынешнем парке Примирения и согласия. Аналогично выглядели елки и в других небольших городских парках Днепра.
Наряжали главное новогоднее дерево и у дворцов культуры. Так, эта елка находилась у ДК Ильича в Днепре.
фото: А. Волок, К. Носков, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», «Родной Днепропетровск»
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