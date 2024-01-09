Топ-5 танцюристів з Дніпра, що прославились на весь світ (ФОТО)

Сьогодні у всьому світі відзначають Всесвітній день хореографа – професійне свято тих, хто ставить танці. День має на меті популяризувати мистецтво хореографії серед населення, а також більше розповісти людям про професію постановника танців. Адже саме хореограф першим вигадує нові рухи, показує виконавцям-танцюристам, які емоції вони мають передати за допомогою пластики під час виступу. В основному хореографами працюють танцюристи, які вже не виступають на паркеті, але іноді вони поєднують два види діяльності – і танці, і їхню постановку.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 найвідоміших хореографів із Дніпра.

Ті, що світяться в темряві

Спортсмен із Дніпра Денис Балдін разом зі своїм другом у 2012 році заснували незвичайний танцювальний колектив «Light Balance», де танцюристи виконують рухи у спеціальних костюмах, обшитих неоновими проводами, що світяться у темряві, які вмикаються і вимикаються в залежності від того, що відбувається на сцені. Спочатку колектив складався лише зі спортсменів, але пізніше до нього приєдналося кілька танцюристів. Першим постановником танців був засновник «Light Balance». У 2013 році колектив виступив на шоу «Україна має талант», у 2014 році брали участь у британському аналогі шоу, потім у Німеччині та у 2017 році побували на шоу «America Got Talent», де посіли третє місце. Після цього «Light Balance» виступали на Бродвеї і тепер гастролюють зі своїм шоу світом, виступають на різних шоу та відкриттях заходів.

Танцююча із зірками

Ілона Гвоздєва – танцівниця та хореограф із Дніпра займається танцями з 5 років. У 2008 році стала чемпіонкою України з фанку. Відомою стала після участі у шоу «Танцюють всі» у 2009 році, де вона посіла третє місце. У 2011 році вона стала учасницею шоу «Танці із зірками», де виступала з різними партнерами протягом кількох сезонів. У 2018 році в парі з Ігорем Ласточкиним посіла перше місце у проєкті. Почала викладати хореографію ще до участі у танцювальних шоу.

Хореограф-актор

Олексій Суровцев із Дніпра більше відомий як актор, але у 2013 році він брав участь у шоу «Танцюють всі». Танцями почав займатися у 2004 році. До цього отримав звання майстра спорту з плавання та входив до збірної України з цього виду спорту. У 2008 році разом із дружиною працював у проекті «Страйк еротик шоу», засновником якого був. З цим шоу протягом 10 років він об’їздив понад 20 країн, серед яких Казахстан, Вірменія, Ізраїль, Китай. До 2013 року він став триразовим переможцем Чемпіонату України зі стриптизу серед чоловіків. 2021 року став учасником проекту «Танці із зірками». Знімається у кіно, грає у театрі. З перших днів повномасштабної війни займався порятунком кинутих тварин, а в липні 2022 року в Ірпіні створив притулок для котів «Бородата Котомамуля».

Міс Україна

Власниця титулу «Міс Україна-2016» Олександра Кучеренко з Дніпра також є професійною танцівницею та хореографкою. З 5 років вона займалася спортивними бальними танцями. Двічі брала участь у всесвітньому танцювальному фестивалі «Blackpool Dance Festival» у Великій Британії. У 2016 році представляла Україна на конкурсі «Міс Світу» у США, де виступила з танцювальним номером та потрапила до фіналу конкурсу талантів «Міс Світу» серед 10 інших фіналісток. Брала участь у проекті «Танці із зірками».

Хореографиня-гімнастка

Ще одна відома танцівниця та хореографка із Дніпра – Наталія Татаринцева. З 4 років вона займалася гімнастикою, у 2003 році вступила до спортивної школи Дерюгіних. Є семиразовою чемпіонкою України, Європи та світу з гімнастики. З 2012 по 2016 стала чотириразовою чемпіонкою світу з полденсу. 2015 року стала супер-фіналісткою шоу «Україна має талант».

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