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Где в Днепре находится улица-лес и почему она так называется

Сегодня 12:23
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В рамках переименования в Днепре продолжают возвращать улицам их исторические название либо называть их в честь людей, которые многое сделали для развития Днепра.

Новости Днепра про Где в Днепре находится улица-лес и почему она так называется

Журналисты dnepr.info узнали, где в Днепре находится улица с необычным названием «Ольховый лес» и почему ее решили так назвать.

Более 100 лет назад на территории нынешнего левого берега Днепра было более десятка больших поселений. В основном это были села и поселки, которые в 1918 году объединили в один район – Амур-Нижнеднепровский. Население сел и поселков занималось в основном сельским хозяйством, часть – рыбным промыслом, у каждой общины были мельницы, кузни, в некоторых стояли лесопилки.

Одним из самых больших поселков на левом берегу был Амур. Тут жило несколько около 20 тыс человек, была церковь, работало несколько школ, более сотни магазинов и были обустроены 4 лесные пристани – предприниматели того времени торговали лесом.

После Второй мировой войны левый берег Днепра стал активно застраиваться современными жилмассивами. На месте, где раньше стояли мельницы и кузни – появлялись многоквартирные дома и магазины, строились улицы с новыми названиями.

В частности, одна из улиц, недалеко от набережной стала называться улицей «Степана Разина». Но в 2023 году ей вернули ее старинное название – улица Ольхового леса. Все дело в том, что по данным историка Валентина Старостина, в конце 1930-х годов тут находился лес, состоящий в основном только из ольхи.  Рядом была болотистая местность – идеальные условия для роста и развития этой породы дерева.

Новости Днепра про Где в Днепре находится улица-лес и почему она так называется

В 1946 году в ряде документов она именовалась улицей «Ольховый лес», но уже  в 1950-х годах территория леса стала застраиваться и от деревьев не осталось и следа. Сама улица получила новое «имя», которое носила последние несколько десятков лет.

Информации об этой территории сохранилось не много, фотографий, как она выглядела до Второй мировой войны – найти не удалось.

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