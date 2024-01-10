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  • Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 13:01
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Купити недорогу квартиру в Днепре можно в Центральном районі міста. В цьому районі продається багато однокімнатних квартир і при ретельному пошуку дешеве житло можна знайти навіть в новобудові або клубному будинку із закритим двором.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Журналісти dnepr.info продовжують огляд самих недорогих однокімнатних квартир на продаж у різних районах Дніпра. На черзі – Центральний район.

Найдешевша квартира в Центральному районі Дніпра знаходиться в районі вулиці Філософської. Розташована вона на 1 поверсі 3-х поверхового будинку. Загальна площа приміщення 19 кв м. Як відзначає автор оголошення, квартира знаходиться в «житловому стані». Вартість житла 448,5 тис грн.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

За 546 тис грн в Дніпрі можна купити однокімнатну квартиру на 20 кв м в районі вулиці Героїв УПА. Житло знаходиться на 1 поверсі 6-ти поверхового клубного будинку. Будівля– новобудова, тут є вільне планування, встановлені вікна від стелі до підлоги.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Однокімнатна квартира в районі вулиці Светлова обійдеться в 643,5 тыс. грн. Житло знаходиться на 1 поверсі 2-х поверхового будинку. Квартира досить велика – загальна площа 29 кв м. Поміщення вже підготовлено до ремонту. Автор оголошення відзначає, що в квартирі встановлене автономне опалення.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Купити однокімнатну квартиру в Дніпрі в районі вулиці Руденко обійдеться в 663 тыс грн. Житло знаходиться на середньому поверсі панельного будинку. Загальна площа 22 кв м. Стан житла – під ремонт, плюс за квартирою є борги за різні комунальні послуги.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

В 702 тыс грн власник квартири на Крутогорному спуску оцінює своє однокімнатне житло, виставлене на продаж. В квартирі 18 кв м загальної площі, знаходиться вона на 1 поверсі 2-х поверхового будинку. В приміщенні свіжий ремонт, виконана заміна комунікацій, стоять металопластикові вікна.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

780 тыс грн коштує однокімнатна квартира на 16 кв м на проспекті Поля в Центральному районі Дніпра. Житло знаходиться на останньому, 5 поверсі будинку. Автор оголошення оцінює стан житла як «відмінний», меблі та техніка залишаться новому власнику.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Майже 800 тисяч грн хочуть за однокімнатну квартиру в Дніпрі, розташовану в будинку в районі вулиці Антоновича. Житло знаходиться на 8 поверсі 9-ти поверхового будинку. Загальна площа 22 кв м. В квартирі зроблений ремонт, замінені труби у ванній, встановлений кондиціонер.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Квартиру на вулиці Савченко в Центральному районі Дніпра продають за 897 тыс грн. Загальна площа 29,4 кв м, знаходиться на цокольному поверсі 5-ти поверхового будинку. В квартирі виконано косметичний ремонт і встановлені повномірні вікна.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Житло в районі вулиці Драгоманова в Центральному районі обійдеться в 975 тыс. грн. Однокімнатна квартира розташована на останньому поверсі панельного будинку. Загальна площа 31 кв м. Можливий торг.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

Аналогічну суму хочуть отримати за однокімнатну квартиру на вулиці Романа Шухевича в Дніпрі. Знаходиться квартира на 8 поверсі 9-ти поверхового будинку, окрім 36 кв м загальної площі є великий просторий балкон і утеплені стіни.

Новости Днепра про Як виглядають найдешевші квартири на продажу в Центральному районі Дніпра (ФОТО)

 

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