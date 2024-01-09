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  • Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

Сьогодні 17:18
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З кожним місяцем за допомогою застосунку «Дія» мешканцям Дніпра та України стає доступно дедалі більше послуг. У додатку не тільки відображаються різні документи – від паспорта та коду ІПН до посвідчення водія, але також з його допомогою можна спростити велику кількість «паперових» договорів і заощадити час. Наприклад, для переоформлення автомобіля чи отримання пенсійного посвідчення вже не потрібно їхати до сервісного центру, а достатньо мати «Дія.Підпис» - електронний підпис за допомогою якого можна підписувати папери.

Новости Днепра про Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як можна отримати «Дія.Підпис» та що для цього потрібно.

Як створити «Дія.Підпис»

Раніше електронний підпис могли отримати онлайн лише клієнти «ПриватБанку», і офлайн – ті, хто звертався до податкового чи ЦНАП та отримував підпис на цифровому носії. Щоб отримати «Дія.Підпис» у смартфоні необхідно встановити оновлену програму та в меню вибрати «Дія.Підпис». Потім необхідно згенерувати сам сертифікат з підписом.

Новости Днепра про Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

Але зробити це можуть тільки ті, хто має ID-паспорт або закордонний паспорт і він відображається в додатку «Дія».

Новости Днепра про Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

Щоб отримати підпис необхідно натиснути «Створити» і придумати код документа.

Новости Днепра про Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

Після цього дію необхідно підтвердити. Зробити це можна за допомогою FaceID або BankID, потім знову ввести пароль для «Дія.Підпису» і все готово.

Як користуватись «Дія.Підпис»

Щоб скористатися послугою «Дія.Підпис», необхідно вибрати та заповнити потрібний документ, після чого потрібно вибрати графу «Підписати документ», потім – вибрати «Дія.Підпис» та ввести пароль.

 

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Новости Днепра про Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкціяУкраїнська Новости Днепра про Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкціяРусский

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