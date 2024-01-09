Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

З кожним місяцем за допомогою застосунку «Дія» мешканцям Дніпра та України стає доступно дедалі більше послуг. У додатку не тільки відображаються різні документи – від паспорта та коду ІПН до посвідчення водія, але також з його допомогою можна спростити велику кількість «паперових» договорів і заощадити час. Наприклад, для переоформлення автомобіля чи отримання пенсійного посвідчення вже не потрібно їхати до сервісного центру, а достатньо мати «Дія.Підпис» - електронний підпис за допомогою якого можна підписувати папери.

Журналісти dnepr.info дізналися, як можна отримати «Дія.Підпис» та що для цього потрібно.

Як створити «Дія.Підпис»

Раніше електронний підпис могли отримати онлайн лише клієнти «ПриватБанку», і офлайн – ті, хто звертався до податкового чи ЦНАП та отримував підпис на цифровому носії. Щоб отримати «Дія.Підпис» у смартфоні необхідно встановити оновлену програму та в меню вибрати «Дія.Підпис». Потім необхідно згенерувати сам сертифікат з підписом.

Але зробити це можуть тільки ті, хто має ID-паспорт або закордонний паспорт і він відображається в додатку «Дія».

Щоб отримати підпис необхідно натиснути «Створити» і придумати код документа.

Після цього дію необхідно підтвердити. Зробити це можна за допомогою FaceID або BankID, потім знову ввести пароль для «Дія.Підпису» і все готово.

Як користуватись «Дія.Підпис»

Щоб скористатися послугою «Дія.Підпис», необхідно вибрати та заповнити потрібний документ, після чого потрібно вибрати графу «Підписати документ», потім – вибрати «Дія.Підпис» та ввести пароль.

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