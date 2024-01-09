Як жителю Дніпра отримати електронний підпис та підписати їм документи у телефоні: інструкція

Журналісти dnepr.info дізналися, як можна отримати «Дія.Підпис» та що для цього потрібно.
Раніше електронний підпис могли отримати онлайн лише клієнти «ПриватБанку», і офлайн – ті, хто звертався до податкового чи ЦНАП та отримував підпис на цифровому носії. Щоб отримати «Дія.Підпис» у смартфоні необхідно встановити оновлену програму та в меню вибрати «Дія.Підпис». Потім необхідно згенерувати сам сертифікат з підписом.
Але зробити це можуть тільки ті, хто має ID-паспорт або закордонний паспорт і він відображається в додатку «Дія».
Щоб отримати підпис необхідно натиснути «Створити» і придумати код документа.
Після цього дію необхідно підтвердити. Зробити це можна за допомогою FaceID або BankID, потім знову ввести пароль для «Дія.Підпису» і все готово.
Щоб скористатися послугою «Дія.Підпис», необхідно вибрати та заповнити потрібний документ, після чого потрібно вибрати графу «Підписати документ», потім – вибрати «Дія.Підпис» та ввести пароль.
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