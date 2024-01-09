Де в Дніпрі знаходиться вулиця-ліс і чому вона так називається

У рамках перейменування у Дніпрі продовжують повертати вулицям їхню історичну назву або називати їх на честь людей, які багато зробили для розвитку Дніпра.

Журналісти dnepr.info дізналися, де у Дніпрі знаходиться вулиця з незвичайною назвою «Вільховий ліс» і чому ця теритрія отримала таке незвичайне «ім’я».

Понад 100 років тому на території нинішнього лівого берега Дніпра було понад десять великих поселень. В основному це були села та селища, які у 1918 році об’єднали в один район – Амур-Нижньодніпровський. Населення селищ займалося в основному сільським господарством, частина – рибним промислом, у кожної громади були млини, кузні, в деяких стояли тартаки.

Одним із найбільших селищ на лівому березі був Амур. Тут мешкало кілька близько 20 тис осіб, була церква, працювало кілька шкіл, понад сотня магазинів і було облаштовано 4 лісові пристані – підприємці на той час торгували лісом.

Після Другої світової війни лівий берег Дніпра почав активно забудовуватися сучасними житловими масивами. На місці, де раніше стояли млини та кузні – з’являлися багатоквартирні будинки та магазини, зводилися вулиці з новими назвами.

Зокрема, одна з вулиць, недалеко від набережної, стала називатися вулицею «Степана Разіна». Але у 2023 році їй повернули її старовинну назву – вулиця Вільхового лісу. Справа в тому, що за даними історика Валентина Старостіна, наприкінці 1930-х років тут знаходився ліс, який складався здебільшого лише з вільхи. Поруч була болотиста місцевість – ідеальні умови для зростання та розвитку цієї породи дерева.

У 1946 році в ряді документів вона називалася вулицею «Вільховий ліс», але вже в 1950-х роках територія лісу стала забудовуватися і від дерев не залишилося сліду. Сама вулиця отримала нове ім’я, яке носила останні кілька десятків років. Інформації про цю територію збереглося небагато, фотографій, як вона виглядала до Другої світової війни – знайти не вдалося.

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