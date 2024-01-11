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  • З магазинів Дніпра може зникнути гречка: у чому річ і скільки вона зараз коштує

З магазинів Дніпра може зникнути гречка: у чому річ і скільки вона зараз коштує

Сьогодні 14:57
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Цього року ціни на одну з найпопулярніших круп – гречану в магазинах Дніпра рекордно знизилися. Упаковку вагою майже кілограм можна купити за ціною 30-40 грн, хоча ще рік тому її вартість була вдвічі вищою. Наступного року гречка взагалі може зникнути з прилавків магазинів.

Новости Днепра про З магазинів Дніпра може зникнути гречка: у чому річ і скільки вона зараз коштує

У чому причина та скільки зараз коштує гречка у різних магазинах Дніпра – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Цього року Україна почала вперше експортувати гречку за кордон до інших країн. Про це заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький. Експорт став можливим, оскільки на внутрішньому ринку країни зафіксували надлишок цієї культури. З цієї причини знизилася і ціна на цей продукт в українських магазинах.

Але наступного року можливий дефіцит цієї культури, тому що вирощувати гречку на даний момент не рентабельно і багато аграрії переходять на інші культури, які не такі вибагливі у догляді та вигідніші в реалізації. Яка ціна на гречку буде вже навесні чи восени 2024 року зараз сказати важко.

Поки що ж у магазині Дніпра її продають за ціною від 20 до 50 грн. за упаковку. Найдорожчою вважається непропарена крупа або зелена. За таку упаковку просять 99 і 47 грн відповідно.

Новости Днепра про З магазинів Дніпра може зникнути гречка: у чому річ і скільки вона зараз коштує

Багато магазинів проводять акції та продають товар за знижкою.

Новости Днепра про З магазинів Дніпра може зникнути гречка: у чому річ і скільки вона зараз коштує

Хоча і без знижки гречка сьогодні коштує в рази дешевше, ніж навесні.

Новости Днепра про З магазинів Дніпра може зникнути гречка: у чому річ і скільки вона зараз коштує

 

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