Де знайти роботу в Дніпрі терміново і без досвіду: перелік вакансій

Щодня на ринку праці у Дніпрі з'являється кілька десятків вакансій, куди терміново потрібні працівники. У таких випадках дуже часто роботодавці не вимагають резюме, а просто просять телефонувати і особисто розповісти про свій досвід, а в оголошенні про вакансію вони просто вказують зарплату і перераховують, що співробітнику необхідно буде робити на тій чи іншій посаді. Тому терміново знайти роботу в Дніпрі не така велика проблема, якщо претендент готовий братися за будь-яку працю аби заробити грошей і не сидіти вдома без зарплати.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 вакансій з терміновою роботою у Дніпрі.

Для роботи в Новокодацькому районі Дніпра терміново потрібний продавець. Графік роботи позмінний, продавати потрібно буде продукти харчування, працювати з 8:00 до 20:00. Претенденту на вакансію необхідно знати касову дисципліну, бути доброзичливим, порядним та охайним. Платити обіцяють від 8 до 10 тис грн на місяць.

Адміністратор-оператор потрібний для роботи в Індустріальному районі міста. Головні вимоги: доглянутий зовнішній вигляд, пунктуальність, бажання заробляти, бажаний досвід роботи, але це не головне. Робота – подобова, зарплату видають після кожної зміни. Заробити можна від 12 до 20 тис. грн.

Також є термінова робота у Дніпрі для різноробочих. Зарплату обіцяють від 16 до 19 тис грн на місяць. Працювати треба буде у Центральному районі міста. Виплачувати гроші обіцяють щотижня. Суть роботи в тому, що потрібно буде займатися розвантаженням товару. Зайнятість – повний робочий день.

Терміново потрібен у Дніпрі охоронець. Працювати потрібно буде ночами, графік роботи – гнучкий, одна зміна оцінюється у 400 грн. Таким чином, за місяць можна буде заробити від 6 до 10 тис грн. Робота територіально знаходиться у АНД-районі.

Терміново потрібні на роботу в Дніпрі будівельники-універсали та ті, хто займається оздоблювальними роботами. Зарплату обіцяють від 13 до 26 тис грн на місяць. Зайнятість – повна, Бажаний досвід роботи від року. Працювати також потрібно буде у АНД-районі.

В один із буфетів Дніпра терміново потрібен продавець. Платити обіцяють від 10 до 13 тис грн. Працювати потрібно буде повний робочий день. У день ставка буфетниці чи буфетника становитиме 500 грн. Досвід роботи не має значення. Буфет знаходиться у Шевченківському районі Дніпра.

У Дніпрі терміново шукають співробітника для роботи водієм-експедитором. Претенденту на посади при цьому потрібно мати права категорії В, але особистий автомобіль не потрібний. Необхідний досвід роботи від року. Зарплату обіцяють від 15 до 25 тис грн на місяць.

Для роботи в Індустріальному районі Дніпра терміново потрібен вантажник. Працювати потрібно буде повний робочий день на фруктово-овочевому складі оптового ринку. Основні обов’язки – навантаження та вивантаження товару, збір замовлення для покупців. Змінний графік. Зарплата від 25 до 30 тис грн на місяць.

Підприємству, розташованому в Центральному районі Дніпра, потрібен автослюсар з досвідом роботи від 1 до 3-х років. Працювати потрібно буде з 9 ранку до 18-ї вечора. Обіцяють платити від 35 до 50 тис. грн на місяць. П’ятиденний робочий тиждень.

У їдальню, що знаходиться в Індустріальному районі Дніпра, терміново потрібен працівник – кухар. Обіцяють платити від 16 до 18 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день з 7:00 до 16:00 години.

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