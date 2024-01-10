Хто з мешканців Дніпра може отримати бронь від мобілізації і що для цього потрібно

У Дніпрі та Україні триває мобілізація. Поки що військовий стан у країні продовжено до 14 лютого, але цілком зрозуміло, що і після цієї дати він буде продовжений, а отже, буде продовжено і мобілізацію. Частина військовозобов'язаних може отримати бронь від мобілізації.

Що для цього потрібно та як її отримати – розбиралися журналісти dnepr.info.

Хто може отримати бронь від мобілізації

Забронювати співробітника від мобілізації можна, якщо він працює в органах державної влади чи місцевого самоврядування, працює на підприємстві, яке виконує мобілізаційне замовлення, тобто випускає продукцію, яка допомагає нашим захисникам обороняти Україну. Також можна забронювати співробітника на підприємстві, яке надає послуги необхідні потреб ЗСУ або є критично важливим для роботи економіки країни та життєдіяльності міста.

Крім цього, відстрочку від призову мають працівники військових частин, поліцейські, співробітники СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, антикорупційного бюро – НАБУ та працівники ГБР, ті, хто бореться з економічною злочинністю.

Не мобілізуватимуть тих, хто не стоїть на військовому обліку за станом здоров’я – має «білий» білет. Але їх можуть направити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Якщо стан хворого зміниться, його знову можуть поставити на облік.

Не підлягають мобілізації співробітники вишів, ПТУ, шкільні вчителі.

Як отримати бронь від мобілізації

Бронь не видається автоматично. Щоб співробітника не забрали служити підприємство має підготувати перелік військовозобов’язаних працівників і передати його до ТЦК, де тим, хто отримає відстрочку видадуть спеціальний документ. За документом доведеться їхати самому співробітнику. Документ видається раз на півроку. Через кожні 6 місяців його потрібно оновлювати.

Коли можуть скасувати бронь

Якщо співробітника підприємства, яке його «забронювало» було звільнено або саме підприємство було ліквідовано чи організація була позбавлена статусу критично важливого для функціонування економіки чи життя міста, то тоді бронь отримана в ТЦК автоматично перестає діяти.

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