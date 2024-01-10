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Кто из жителей Днепра может получить бронь от мобилизации и что для этого нужно

Сегодня 17:19
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В Днепре и Украине продолжается мобилизация. Пока что военное положение в стране продлено до 14 февраля, но вполне понятно, что и после этой даты оно будет продолжено, а значит будет продлена и мобилизация. Часть военнообязанных могут получить бронь от мобилизации.

Новости Днепра про Кто из жителей Днепра может получить бронь от мобилизации и что для этого нужно

Что для этого нужно и как ее получить – разбирались журналисты dnepr.info.

Кто может получить бронь от мобилизации

Забронировать сотрудника от мобилизации можно, если он трудится в органах государственной власти или местного самоуправления, работает на предприятии, которое выполняет мобилизационный заказ, то есть выпускает продукцию, которая помогает нашим защитникам оборонять Украину. Также можно забронировать сотрудника на предприятии, которое предоставляет услуги необходимые для потребностей ВСУ либо является критически важным для работы экономики страны и жизнедеятельности города.

Кроме этого, отсрочку от призыва имеют работники воинских частей, полицейские, сотрудники СБУ, Нацгвардии, ГПСУ, антикоррупционного бюро – НАБУ, и работники ГБР, те, кто борется с экономической преступность.

Не будут мобилизовать тех, кто не стоит на военном учете по состоянию здоровья – имеет «белый» билет. Но их могут направить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Если состояние больного изменится – его снова могут поставить на учет.

Не подлежат мобилизации сотрудники вузов, ПТУ, школьные учителя.

Как получить бронь от мобилизации

Бронь не выдается автоматически. Для того, чтобы сотрудника не забрали служить предприятие должно подготовить перечень военнообязанных работников и передать его в ТЦК, где тем, кто получит отсрочку выдадут специальный документ. За документом придется ехать самому сотруднику. Документ выдается раз в полгода. Через каждые 6 месяцев его нужно обновлять.

Когда могут отменить бронь

В случае если сотрудник предприятия, которое его «забронировало» был уволен либо само предприятия было ликвидировано, либо же организация была лишена статуса критично важной для функционирования экономики или жизни города, то тогда бронь, полученная в ТЦК автоматически перестает действовать.

 

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