С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Сегодня, 9 февраля, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

Но те лимиты, которые предоставила НЭК «Укрэнерго», позволяют не выключать свет в период с 10.00 до 15.00.

В другое время энергетики будут выключать свет по графикам, которые можно посмотреть:

здесь, если вы абонент ДТЭК;

здесь, если вы абонент ЦЭК.

Энергетики отмечают, что ситуация может измениться в любую минуту.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!

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