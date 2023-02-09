Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Сегодня 10:11
просмотров

Сегодня, 9 февраля, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

Новости Днепра про С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Но те лимиты, которые предоставила НЭК «Укрэнерго», позволяют не выключать свет в период с 10.00 до 15.00.

В другое время энергетики будут выключать свет по графикам, которые можно посмотреть:

Энергетики отмечают, что ситуация может измениться в любую минуту.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!

Читайте также:

Новости Днепра про С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать светУкраїнська Новости Днепра про С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать светРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области во время движения загорелся микроавтобус: что с водителем
    Новости Днепра
    Вчера 16:50
    В Днепропетровской области во время движения загорелся микроавтобус: что с водителем

    Сегодня, 8 февраля, в 13:17 на линию «101» сообщили, что…

    На спутниковом снимке Днепропетровщины 50-летней давности нашли «важное» 40-метровое послание (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 16:29
    На спутниковом снимке Днепропетровщины 50-летней давности нашли «важное» 40-метровое послание (ФОТО)

    На спутниковом снимке 50-летней давности нашли огромную нецензурную надпись.

    Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парня
    Новости Днепра
    Вчера 12:09
    Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парня

    Нужна ваша помощь!

    Морозы крепнут: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света
    Новости Днепра
    Вчера 11:17
    Морозы крепнут: действуют ли сегодня в Днепре графики отключения света

    Несмотря на то, что морозы крепнут, в Днепре и области…

    Последние новости

    Опасные «радиоактивные» орехи из Бразилии завезла в Украину компания из Днепра
    Опасные «радиоактивные» орехи из Бразилии завезла в Украину компания из Днепра

    В Украину ввезли орехи, в которых превышено содержание природных канцерогенов.

    Сегодня 11:07
    просмотров
    Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны
    Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны

    Детей эвакуировали в Турцию из-за войны.

    Сегодня 10:26
    0
    просмотров
    В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)
    В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

    Утром 9 февраля на улице Быкова Саксаганского района Кривого Рога горел автомобиль.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов погиб мужчина
    На Днепропетровщине из-за обстрелов оккупантов погиб мужчина

    Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. В результате атаки в Никополе погиб 37-летний мужчина.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля
    Есть и вода, и тепло: ситуация в Днепре на утро 9 февраля

    Сегодня утром в Днепре нет проблем с водоснабжением отопления, также в городе есть свет.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро
    Ночью взрывы напугали днепрян: что известно на утро

    Ночь на 9 февраля оказалась неспокойной для днепрян.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 9 февраля

    В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина
    Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина

    У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу спалахнув автомобіль.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля
    До минус 10 на термометре: какая погода ждет днепрян 9 февраля

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины
    Боль переполняет сердца: враг оборвал жизнь Андрея Рыжковича из Днепропетровщины

    У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович Рижкович, мешканець села Зоряне Нивотрудівської громади Криворізького району.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх