С 10 до 15 будет точно: как сегодня в Днепре будут выключать свет

Но те лимиты, которые предоставила НЭК «Укрэнерго», позволяют не выключать свет в период с 10.00 до 15.00.
В другое время энергетики будут выключать свет по графикам, которые можно посмотреть:
Энергетики отмечают, что ситуация может измениться в любую минуту.
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию!
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