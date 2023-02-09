Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны

Уже третий день в Турции приходят в себя от мощных землетрясений, произошедших на юго-востоке страны, рядом с границей Сирии. По последним данным, в результате мощных толчков погибли более 15 тысяч человек. В Турции — 12 873 человека, травмировано 62 937. В Сирии погибли 2992 человека. Общее число – 15 865.
Сейчас в Турции находится много украинцев, выехавших туда из-за войны. Среди них дети-сироты из Криворожского интерната, которых эвакуировали из Украины в Турцию весной 2022 года. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что сейчас с ними.
По его словам, они находятся в Сиде, это на юге страны, где землетрясений не было, поэтому детям ничего не угрожает.
Криворожские дети находятся в безопасном месте – в городе Сиде на юге Турции, где не было землетрясений. Руководитель группы находится в постоянной связи с Департаментом образования и науки Криворожского городского совета и консульством Украины в Турции. Детям ничего не угрожает. И мы очень ждем, что после нашей Победы дети как можно скорее вернутся домой, — написал Вилкул.
По словам украинского МИД, погибших среди наших граждан нет, но были обратившиеся за помощью. Ранее сообщалось, что двое украинцев погибли в результате землетрясения в городе Хатай, но позже выяснилось, что их удалось спасти из-под завалов.
Читайте также:
Автор:
Осторожно – фейк!
17 августа в Кривом Роге раздался взрыв. Оказалось, что житель…
На фронте погиб защитник из Кривого Рога Александр Слесарь.
Вчера 11 августа, в Кривом Роге бушевала непогода.
Утром 9 февраля на улице Быкова Саксаганского района Кривого Рога горел автомобиль.
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. В результате атаки в Никополе погиб 37-летний мужчина.
Сегодня утром в Днепре нет проблем с водоснабжением отопления, также в городе есть свет.
Ночь на 9 февраля оказалась неспокойной для днепрян.
В Днепре на маршруты вышли 50 трамваев и 37 троллейбусов.
У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу спалахнув автомобіль.
Одевайтесь теплее, друзья!
У боях за незалежність України загинув український військовослужбовець Андрій Володимирович Рижкович, мешканець села Зоряне Нивотрудівської громади Криворізького району.
У Кривому Розі дитина взяла в руки зламаний кип'ятильник та отримала електричний опік обличчя.
В Днепре из-за порывов на водоводе частично нет воды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!