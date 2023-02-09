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  • Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны

Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны

Сегодня 10:26
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Детей эвакуировали в Турцию из-за войны.

Новости Днепра про Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войны

Уже третий день в Турции приходят в себя от мощных землетрясений, произошедших на юго-востоке страны, рядом с границей Сирии. По последним данным, в результате мощных толчков погибли более 15 тысяч человек. В Турции — 12 873 человека, травмировано 62 937. В Сирии погибли 2992 человека. Общее число – 15 865.

Сейчас в Турции находится много украинцев, выехавших туда из-за войны. Среди них дети-сироты из Криворожского интерната, которых эвакуировали из Украины в Турцию весной 2022 года. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что сейчас с ними.

По его словам, они находятся в Сиде, это на юге страны, где землетрясений не было, поэтому детям ничего не угрожает.

Криворожские дети находятся в безопасном месте – в городе Сиде на юге Турции, где не было землетрясений. Руководитель группы находится в постоянной связи с Департаментом образования и науки Криворожского городского совета и консульством Украины в Турции. Детям ничего не угрожает. И мы очень ждем, что после нашей Победы дети как можно скорее вернутся домой, — написал Вилкул.

По словам украинского МИД, погибших среди наших граждан нет, но были обратившиеся за помощью. Ранее сообщалось, что двое украинцев погибли в результате землетрясения в городе Хатай, но позже выяснилось, что их удалось спасти из-под завалов.

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Новости Днепра про Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войныУкраїнська Новости Днепра про Землетрясения в Турции: что с детьми-сиротами из Кривого Рога, которых эвакуировали туда из-за войныРусский

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