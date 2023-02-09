З 10 до 15 точно буде: як сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Але ті ліміти, які надала НЕК “Укренерго”, дозволяють не вимикати світло у період з 10.00 до 15.00.
В інший час енергетики будуть вимикати світло за графіками, які можна подивитися:
Енергетики зазначають, що ситуація може змінитися будь-якої хвилини.
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію!
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