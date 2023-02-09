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З 10 до 15 точно буде: як сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Сьогодні 10:11
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Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про З 10 до 15 точно буде: як сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло

Але ті ліміти, які надала НЕК “Укренерго”, дозволяють не вимикати світло у період з 10.00 до 15.00.

В інший час енергетики будуть вимикати світло за графіками, які можна подивитися:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Енергетики зазначають, що ситуація може змінитися будь-якої хвилини.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію!

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Новости Днепра про З 10 до 15 точно буде: як сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світлоУкраїнська

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