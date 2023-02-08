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  • Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

Сегодня 18:00
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Музей искусств Метрополитен, что в Нью-Йорке, признал художника Архипа Куинджи украинским художником. Еще в декабре 2022 его подписывали российским художником.
Новости Днепра про Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

 «Красный закат», Архип Куинджи.

Об этом сообщила украинская журналистка Оксана Семеник.

Там также убрали позорное упоминание о том, что «artist celebrating both in russia and Ukraine» (англ. – художник, признанный в россии и Украине). И наконец добавили, кто именно разрушил музей (Куинджи – ред.) в Мариуполе – россияне. Напомню, что эта работа в постоянной экспозиции и об этом читают тысячи, а то десятки тысяч человек, – написала Оксана Семеник.

Отметим, Архип Куинджи – украинский художник, родившийся в Мариуполе. Многие его работы в настоящее время находятся в россии. Однако полотно «Красный закат», где изображена река Днепр, экспонируется в музее искусств Метрополитен.

Новости Днепра про Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

Скриншот с сайта музея Метрополитен.

Новости Днепра про Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

Так музей подписывал Куинджи раньше.

Лупаем эту скалу дальше. Это невероятные новости (может, к вечеру и Репин с Экстер, наконец, украинцами станут?) – написала журналистка.

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Новости Днепра про Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцемУкраїнська Новости Днепра про Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцемРусский

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