Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

Об этом сообщила украинская журналистка Оксана Семеник.
Там также убрали позорное упоминание о том, что «artist celebrating both in russia and Ukraine» (англ. – художник, признанный в россии и Украине). И наконец добавили, кто именно разрушил музей (Куинджи – ред.) в Мариуполе – россияне. Напомню, что эта работа в постоянной экспозиции и об этом читают тысячи, а то десятки тысяч человек, – написала Оксана Семеник.
Отметим, Архип Куинджи – украинский художник, родившийся в Мариуполе. Многие его работы в настоящее время находятся в россии. Однако полотно «Красный закат», где изображена река Днепр, экспонируется в музее искусств Метрополитен.
Лупаем эту скалу дальше. Это невероятные новости (может, к вечеру и Репин с Экстер, наконец, украинцами станут?) – написала журналистка.
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