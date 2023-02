Родился в Мариуполе: нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем

Музей искусств Метрополитен, что в Нью-Йорке, признал художника Архипа Куинджи украинским художником. Еще в декабре 2022 его подписывали российским художником.

Об этом сообщила украинская журналистка Оксана Семеник.

Там также убрали позорное упоминание о том, что «artist celebrating both in russia and Ukraine» (англ. – художник, признанный в россии и Украине). И наконец добавили, кто именно разрушил музей (Куинджи – ред.) в Мариуполе – россияне. Напомню, что эта работа в постоянной экспозиции и об этом читают тысячи, а то десятки тысяч человек, – написала Оксана Семеник.