Укрпочта выпустит новую марку “Воины света. Воины добра”: когда и кому она посвящена

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Она посвящена тем, кто снова и снова возвращает свет и тепло в наши дома, ремонтирует наши дороги после обстрелов и деоккупации и держит нас на связи: дорожникам, связистам, энергетикам, водопоставщикам и газовикам.
В блоке 5 марок М-номинала. Дата выхода – 15 февраля, но уже сейчас можно заказать ее в онлайн-магазине почты. Тираж выпуска – 300 тыс. экземпляров.
Напомним, ранее мы писали, что «Укрпочта» выпустила марки «Херсон — это Украина» и «Крымский мост на бис».
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