Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения

Во время одного из обстрелов снаряды попали в ТЦ «Эпицентр». К сожалению, пострадали работники магазина.
Один из них – 24-летний Валерий Карбовский – находится в тяжелом состоянии в местной больнице с ранениями обеих ног. Мужчину из-за угрозы жизни даже не могут транспортировать в областную больницу в Днепре.
Об этом сообщает “Наше місто”.
Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние молодого парня.
Родным Валерия очень нужны деньги на его лечение и последующую реабилитацию.
Если у вас есть возможность, вы можете перечислить посильную сумму на карту мамы пострадавшего: 5168 7573 7870 4581, Светлана Владимировна Карбовская.
Важна каждая гривна!
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