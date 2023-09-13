Россияне обстреляли «Эпицентр» в Никополе: в помощи нуждается 24-летний мужчина, который получил тяжелые ранения

11 сентября российская армия ударила по Никополю из «Градов» и тяжелой артиллерии.

Во время одного из обстрелов снаряды попали в ТЦ «Эпицентр». К сожалению, пострадали работники магазина.

Один из них – 24-летний Валерий Карбовский – находится в тяжелом состоянии в местной больнице с ранениями обеих ног. Мужчину из-за угрозы жизни даже не могут транспортировать в областную больницу в Днепре.

Об этом сообщает “Наше місто”.

Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние молодого парня.

Родным Валерия очень нужны деньги на его лечение и последующую реабилитацию.

Если у вас есть возможность, вы можете перечислить посильную сумму на карту мамы пострадавшего: 5168 7573 7870 4581, Светлана Владимировна Карбовская.

Важна каждая гривна!

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