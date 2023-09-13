Росіяни обстріляли “Епіцентр” у Нікополі: допомоги потребує 24-річний чоловік, який отримав важкі поранення

11 вересня російська армія вдарила по Нікополю з «Градів» та важкої артилерії.

Під час одного із обстрілів снаряди влучили в ТЦ «Епіцентр». На жаль, постраждали працівники магазину.

Один із них – 24-річний Валерій Карбовський – знаходиться у надважкому стані в місцевій лікарні з пораненнями обох ніг. Чоловіка через загрозу життю навіть не можуть транспортувати до обласної лікарні у Дніпрі.

Про це повідомляє “Наше місто”.

Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати стан молодого хлопця.

Рідним Валерія дуже потрібні кошти на його лікування і подальшу реабілітацію.

Якщо у вас є можливість, ви можете переказати посильну суму на картку мами постраждалого: 5168 7573 7870 4581, Карбовська Світлана Володимирівна.

Важлива кожна гривня!

Читайте також:

Українська

Автор: