Росіяни обстріляли “Епіцентр” у Нікополі: допомоги потребує 24-річний чоловік, який отримав важкі поранення

Під час одного із обстрілів снаряди влучили в ТЦ «Епіцентр». На жаль, постраждали працівники магазину.
Один із них – 24-річний Валерій Карбовський – знаходиться у надважкому стані в місцевій лікарні з пораненнями обох ніг. Чоловіка через загрозу життю навіть не можуть транспортувати до обласної лікарні у Дніпрі.
Про це повідомляє “Наше місто”.
Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати стан молодого хлопця.
Рідним Валерія дуже потрібні кошти на його лікування і подальшу реабілітацію.
Якщо у вас є можливість, ви можете переказати посильну суму на картку мами постраждалого: 5168 7573 7870 4581, Карбовська Світлана Володимирівна.
Важлива кожна гривня!
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