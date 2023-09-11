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  • Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні

Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні

Сьогодні 15:09
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Терористи.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні

Російська армія сьогодні вдарила по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії.

На жаль, троє людей постраждали – це чоловіки 24, 47 і 56 років.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у постраждалих мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості.

У Нікополі в результаті цієї атаки потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад, п’ятиповерхівку, господарські споруди та авто.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні

Новости Днепра про Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні

Будь ласка, не ігноруйте тривоги! 

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарніУкраїнська

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