Росіяни вдарили по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії: троє чоловіків у лікарні

Російська армія сьогодні вдарила по Нікополю з «Граду» та важкої артилерії.
На жаль, троє людей постраждали – це чоловіки 24, 47 і 56 років.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, у постраждалих мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості.
У Нікополі в результаті цієї атаки потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад, п’ятиповерхівку, господарські споруди та авто.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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