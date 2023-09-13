В Кривом Роге на мусорку выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов

Вчера в Кривом Роге произошел очень странный инцидент.

Там на мусорку, что на Николаевском шоссе, неизвестные выбросили несколько ящиков отстрелянных патронов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что эти патроны предназначены для охотничьего или спортивного оружия.

На место находки сразу прибежали дети, которые начали растягивать патроны «на сувениры». Как выяснилось, среди них были и не отстрелянные.

Местные вызвали правоохранителей. Они изъяли еще три десятка целых патронов.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять полицейские.

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