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В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Сегодня 08:49
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Сегодня ночью, 13 сентября, в поселке Николаевка Днепровского района произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Там на улице Партизанской горела одноэтажная летняя кухня. Огонь охватил внутренние помещения и распространился на перекрытие здания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 01:20.

Возгорание локализовали в 01:57 и ликвидировали в 02:35. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и мебель, повредил крышу летней кухни. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

Новости Днепра про В Днепровском районе во время пожара в летней кухне погиб мужчина

Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины.

К месту вызова привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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