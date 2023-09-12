В Днепре демонтируют более 70 незаконных киосков

Такие изменения анонсировали в горсовете. Демонтируют временные незаконные постройки и рекламные конструкции.
Занимается этим инспекция по благоустройству и департамент по торговле и рекламе. Всего уберут с улиц Днепра более 70 объектов. 53 объекта – это киоски и другие МАФы, 7 объектов – рекламные конструкции.
«Среди других решений – предоставили разрешение департамента капитального строительства ДМР на выполнение функций заказчика на проектирование и реконструкцию определенных объектов, – подчеркнул секретарь городского совета Александр Санжара.
Напомним, ранее в Днепре предприниматели пытались без разрешения строить дорогу в магазин.
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