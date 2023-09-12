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В Днепре демонтируют более 70 незаконных киосков

Сегодня 21:22
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В Днепре массово убирают киоски.

Новости Днепра про В Днепре демонтируют более 70 незаконных киосков

Такие изменения анонсировали в горсовете. Демонтируют временные незаконные постройки и рекламные конструкции.

Занимается этим инспекция по благоустройству и департамент по торговле и рекламе. Всего уберут с улиц Днепра более 70 объектов. 53 объекта – это киоски и другие МАФы, 7 объектов – рекламные конструкции.

«Среди других решений – предоставили разрешение департамента капитального строительства ДМР на выполнение функций заказчика на проектирование и реконструкцию определенных объектов, – подчеркнул секретарь городского совета Александр Санжара.

Напомним, ранее в Днепре предприниматели пытались без разрешения строить дорогу в магазин.

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