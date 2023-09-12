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Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окна

Сегодня 20:03
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В Кривом Роге мальчик выпал из окна.

Новости Днепра про Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окна

Несчастный случай произошел в Саксаганском районе города. По данным местного СМИ, трехлетний ребенок выпал из окна.

По предварительной информации, трехлетний мальчик будто бы гонял голубей и поэтому выпал с третьего этажа. Малыша госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Новости Днепра про Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окна

Напомним, в Синельниково случилась трагедия – там 3-летняя девочка выпала из окна второго этажа. Малыш оперся о москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка и сломалась.

Медики призывают родителей следить за своими детьми. Малыши неоднократно выпадали из окна из-за убийственных москиток.

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Новости Днепра про Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окнаУкраїнська Новости Днепра про Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окнаРусский

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