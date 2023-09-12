Гонял голубей: в Кривом Роге 3-летний мальчик выпал из окна

Несчастный случай произошел в Саксаганском районе города. По данным местного СМИ, трехлетний ребенок выпал из окна.
По предварительной информации, трехлетний мальчик будто бы гонял голубей и поэтому выпал с третьего этажа. Малыша госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами.
Напомним, в Синельниково случилась трагедия – там 3-летняя девочка выпала из окна второго этажа. Малыш оперся о москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка и сломалась.
Медики призывают родителей следить за своими детьми. Малыши неоднократно выпадали из окна из-за убийственных москиток.
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