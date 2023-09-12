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В Украине проверят все решения ВКЛ с февраля 2022 года

Сегодня 20:42
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В Украине будут проверены все решения ВКЛ.

Новости Днепра про В Украине проверят все решения ВКЛ с февраля 2022 года

Проверки ввели на фоне скандалов с медиками, выписывающими фейковые решения ВКЛ для людей, которые хотели откосить от службы. Вновь пересмотрят решения, выдаваемые после февраля 2022 года, то есть с начала общей мобилизации.

Контроль над проверками осуществляет секретарь СНБО Алексей Данилов, который пообещал обнародовать данные об уклонистах и помогавших им врачах.

Через три месяца должны создать специальные группы, которые будут проверять решения ВКЛ, организовать их работу и предоставить первые результаты проверок.

До декабря 2023 года Кабинет министров Украины при содействии СНБО должен:

  • создать рабочие группы для проверки решений врачей о непригодности к службе;
  • проверить все решения ВЛК относительно непригодных к службе лиц с 24 февраля 2022;
  • проработать вопросы об особенностях пересечения границы непригодными к службе;
  • разработать и утвердить план подготовки нормативно правовых актов, направленных на качественную работу ВЛК;
  • организовать работу внештатных ВЛК;
  • проработать вопросы по усовершенствованному регулированию выезда и другим вопросам относительно непригодных и ограниченно пригодных к военной службе лиц.

А вот профильные министерства должны установить сроки проведения медосмотров и диджитализировать эти процессы. НАПК проанализирует коррупционные риски в деятельности ВКЛ, а правоохранительные органы должны принять меры по разоблачению подобных преступлений.

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