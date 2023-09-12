В Украине проверят все решения ВКЛ с февраля 2022 года

Проверки ввели на фоне скандалов с медиками, выписывающими фейковые решения ВКЛ для людей, которые хотели откосить от службы. Вновь пересмотрят решения, выдаваемые после февраля 2022 года, то есть с начала общей мобилизации.
Контроль над проверками осуществляет секретарь СНБО Алексей Данилов, который пообещал обнародовать данные об уклонистах и помогавших им врачах.
Через три месяца должны создать специальные группы, которые будут проверять решения ВКЛ, организовать их работу и предоставить первые результаты проверок.
До декабря 2023 года Кабинет министров Украины при содействии СНБО должен:
А вот профильные министерства должны установить сроки проведения медосмотров и диджитализировать эти процессы. НАПК проанализирует коррупционные риски в деятельности ВКЛ, а правоохранительные органы должны принять меры по разоблачению подобных преступлений.
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