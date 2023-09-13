У Дніпровському районі під час пожежі у літній кухні загинув чоловік

Сьогодні вночі, 13 вересня, у селищі Миколаївка Дніпровського району сталася пожежа.

Там на вулиці Партизанській горіла одноповерхова літня кухня. Вогонь охопив внутрішні приміщення та поширився на перекриття будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 01:20.

Займання локалізували о 01:57 та ліквідували о 02:35. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та меблі, пошкодив дах літньої кухні. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка.

До місця виклику залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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