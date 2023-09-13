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У Дніпровському районі під час пожежі у літній кухні загинув чоловік

Сьогодні 08:49
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Сьогодні вночі, 13 вересня, у селищі Миколаївка Дніпровського району сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпровському районі під час пожежі у літній кухні загинув чоловік

Там на вулиці Партизанській горіла одноповерхова літня кухня. Вогонь охопив внутрішні приміщення та поширився на перекриття будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 01:20.

Займання локалізували о 01:57 та ліквідували о 02:35. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та меблі, пошкодив дах літньої кухні. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпровському районі під час пожежі у літній кухні загинув чоловік

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка.

До місця виклику залучили 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. 

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