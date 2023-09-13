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  • Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины

Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины

Сегодня 08:05
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины

8 июля 2023 года, эвакуируя раненых побратимов, погиб 42-летний боец Игорь Андрухов – он и его команда попали под минометный обстрел.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепровской политехники», где учился воин.

Игорь – уроженец города Павлоград. Он вступил в ряды добровольцев ВСУ в 2014 году, служил в составе 74-го Отдельного разведывательного батальона. За оборону донецкого аэропорта Игорь был награжден памятным нагрудным знаком 74-го Отдельного разведывательного батальона ВСУ и орденом «За мужество» ІІІ степени.

В течение многих лет он служил на передовой в Донецкой и Луганской областях, выполняя важные задачи и рискуя своей жизнью для спасения раненых. Он был начальником медицинского пункта Первого штурмового батальона.

Игорь Андрухов будет всегда в наших сердцах настоящим героем, который отдал свою жизнь ради Украины и свободы всего мира. Он заслуживает высшей государственной награды – Герой Украины (посмертно) с вручением ордена «Золотая Звезда» его жене. Просим поддержать петицию на присуждение героя посмертно нашему студенту заочной формы обучения, — говорится в сообщении.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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Новости Днепра про Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с ДнепропетровщиныРусский

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