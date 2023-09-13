Был на войне с 2014 года: спасая раненых побратимов, погиб доброволец с Днепропетровщины

8 июля 2023 года, эвакуируя раненых побратимов, погиб 42-летний боец Игорь Андрухов – он и его команда попали под минометный обстрел.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Днепровской политехники», где учился воин.
Игорь – уроженец города Павлоград. Он вступил в ряды добровольцев ВСУ в 2014 году, служил в составе 74-го Отдельного разведывательного батальона. За оборону донецкого аэропорта Игорь был награжден памятным нагрудным знаком 74-го Отдельного разведывательного батальона ВСУ и орденом «За мужество» ІІІ степени.
В течение многих лет он служил на передовой в Донецкой и Луганской областях, выполняя важные задачи и рискуя своей жизнью для спасения раненых. Он был начальником медицинского пункта Первого штурмового батальона.
Игорь Андрухов будет всегда в наших сердцах настоящим героем, который отдал свою жизнь ради Украины и свободы всего мира. Он заслуживает высшей государственной награды – Герой Украины (посмертно) с вручением ордена «Золотая Звезда» его жене. Просим поддержать петицию на присуждение героя посмертно нашему студенту заочной формы обучения, — говорится в сообщении.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!
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