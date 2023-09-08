Родился в бронежилете: юноша из Кривого Рога дважды оказывался в эпицентре взрыва, но чудом выжил

Криворожец Дмитрий второй раз за полтора месяца оказался в эпицентре взрыва и чудом выжил.

Впервые последствия российской агрессии Дмитрий ощутил в конце июля, когда в его дом попала ракета. Тогда «прилетело» между 3 и 5 этажом, а юноша жил на 6-м. Вместе с родителями они успели выбежать в коридор, но криворожец оказался под завалами, две комнаты провалились вниз.

Об этом Дмитрий рассказал местному телеканалу Рудана.

Тогда у Дмитрия были ушибы по всему телу, сотрясение мозга и компрессия шейных позвонков. Теперь с ним все хорошо. Второй раз ракета пыталась убить юношу 8 сентября, когда парень был неподалеку от места попадания.

Дмитрий рассказывает, что должен был идти на работу, но немного опоздал. Если бы пришел вовремя, то очутился бы на месте ракетного прилета.

Страна 404 должна исчезнуть с лица земли, потому что не дает нормально жить мирным людям, — заявил парень.

Заметим, по последним данным – 72 человека пострадали из-за удара по Кривому Рогу. 29 – в больнице. Известно об одном погибшем – это полицейский охраны.

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