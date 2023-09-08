Народився в бронежилеті: юнак з Кривого Рогу двічі опинявся в епіцентрі вибуху, але дивом вижив

Криворіжець Дмитро вдруге за півтора місяця опинився в епіцентрі вибуху та дивом вижив.

Вперше наслідки російської агресії Дмитро відчув наприкінці липня, коли у його будинок влучила ракета. Тоді “прилетіло” між 3 та 5 поверхом, а юнак жив на 6-ому. Разом з батьками вони встигли вибігти в коридор, але криворіжець опинився під завалами, адже дві кімнати провалилися вниз.

Про це Дмитро розповів місцевому телеканалу Рудана.

Тоді у Дмитра були забої по всьому тілу, струс мозку та компресія шийних хребців. Наразі з ним все добре. Вдруге ракета намагалася вбити юнака 8 вересня, коли хлопець був неподалік від місця влучання.

Дмитро розповідає, що мав іти на роботу, але трохи спізнився. Якби прийшов вчасно, то опинився би на місці ракетного прильоту.

Країна 404 має зникнути з лиця землі, бо не дає нормально жити мирним людям, – заявив хлопець.

Зауважимо, за останніми даними – 72 людини постраждали через удар по Кривому Рогу. 29 – у лікарні. Відомо про одного загиблого – це поліцейський охорони.

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