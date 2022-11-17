Ракетный удар по Днепру: часть маршруток возобновила движение

Как сообщили в департаменте транспорта, возобновлено движение автобусных маршрутов №№34, 87А, 87Б, 106 по ул. Рабочая по ул. Павла Чубинского – ул. Макарова – ул. Титова и дальше по маршруту.
Возобновлено движение автобусного маршрута №155.
Ранее их движение было временно приостановлено, из-за ракетных обстрелов. Все еще не ездит 146 маршрутка, а также троллейбусы 19 и Б.
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