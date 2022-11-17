«россияне бомбят предприятия в Днепре», — Шмыгаль

Премьер заявил, что над Киевом также сейчас пролетают ракеты.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

Об этом Шмигаль заявил сегодня на Киевском международном экономическом форуме.

«Над Киевом пролетают ракеты. Бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, «Южмаш», – сказал Шмигаль на Киевском международном экономическом форуме в четверг.

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