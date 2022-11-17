Количество пострадавших растет: мэр Днепра о ракетном ударе

Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Кроме того, повреждены жилые дома рядом.
Как написал мэр Днепра Борис Филатов, количество пострадавших увеличивается. Уже известно о 8 потерпевших.
На месте работают спасательные службы.
Берегите себя и будьте осторожны!
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