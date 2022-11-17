Количество пострадавших растет: мэр Днепра о ракетном ударе

Сегодня утром россияне атаковали Днепр.

Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Кроме того, повреждены жилые дома рядом.

Как написал мэр Днепра Борис Филатов, количество пострадавших увеличивается. Уже известно о 8 потерпевших.

На месте работают спасательные службы.

Берегите себя и будьте осторожны!

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