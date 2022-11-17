Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)

Как сообщили в Офисе президента, есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта.
По предварительной информации, один человек пострадал. Спасатели уже работают на месте.
Из-за взрывов у некоторых жителей выбило окна в домах.
Фото опубликовали в социальных сетях.
Угроза продолжается, потому, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях.
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