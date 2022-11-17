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Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)

Сегодня 09:55
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Сегодня утром во время тревоги жители Днепра слышали взрывы.

Новости Днепра про Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)

Как сообщили в Офисе президента, есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта.

По предварительной информации, один человек пострадал. Спасатели уже работают на месте.

Из-за взрывов у некоторых жителей выбило окна в домах.

Фото опубликовали в социальных сетях.

Новости Днепра про Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)

Новости Днепра про Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)

Угроза продолжается, потому, пожалуйста, оставайтесь в укрытиях.

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Новости Днепра про Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)Українська Новости Днепра про Из-за взрывов в Днепре у некоторых жителей выбило окна (ФОТО)Русский

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