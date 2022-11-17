Ракетний удар по Дніпру: частина маршруток відновила рух

У Дніпрі відновили роботу майже всі маршрутки.

Як повідомили в департаменті транспорту, відновлено рух автобусних маршрутів №№34, 87А, 87Б, 106 по вул. Робоча до вул. Павла Чубинського – вул. Макарова – вул. Титова і далі по маршруту.

Відновлено рух автобусного маршруту №155 по маршруту.

Раніше їх рух було тимчасово призупинено, через ракетний обстріл. Наразі не їздить 146 маршрутка, а також тролейбуси 19 та Б.

Читайте також:

Українська

Автор: