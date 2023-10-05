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В Днепре с 6 октября в движение общественного транспорта внесут масштабные изменения

Сегодня 17:15
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В Днепре с 6 октября возобновят обычное движение некоторые маршрутки и трамваи. Часть транспорта не будет курсировать или ездить с переменами.

Новости Днепра про В Днепре с 6 октября в движение общественного транспорта внесут масштабные изменения

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

С 6 октября в связи с выполнением ремонта дорожного покрытия по ул. Победы вносятся изменения в движение автобусного маршрута №34. Он будет курсировать в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий».

Также 6 октября возобновляется движение транспорта на перекрестке ул. Львовской и просп. Сергей Нигояна, где будет завершен ремонт трамвайного переезда. Трамваи №№ 11, 14, 15 и автобусы №№ 34, 44, 73, 75-К, 86, 90, 106, 141, 146-А и 157-А снова будут курсировать по привычным маршрутам.

Тем временем троллейбусный маршрут №4 временно не будет работать. Это связано с ремонтом контактной сети.

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