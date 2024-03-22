Ракетный удар по ДнепрГЭС: в Минэнерго рассказали, какая ситуация на станции и будет ли она работать

Энергетики частично восстановили мощности Днепровской ГЭС, атакованной сегодня восемью ракетами.

Несмотря на значительные повреждения, причиненные ДнепрГЭС во время утреннего ракетного удара со стороны России, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Однако электроэнергию станция не производит, и удастся ли восстановить генерирующие мощности неизвестно. Как говорится в сообщении, идет обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

Атака на энергосистему Украины – что известно по состоянию на 17:10

По информации Минэнерго, заживлены почти все потребители в Винницкой, Запорожской, Полтавской, Львовской и Одесской областях, где экстренно отключали электричество. Без света до сих пор часть Днепропетровщины. Самая тяжелая ситуация в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа по заживлению критической инфраструктуры города.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: