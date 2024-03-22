Ракетный удар по ДнепрГЭС: в Минэнерго рассказали, какая ситуация на станции и будет ли она работать

Несмотря на значительные повреждения, причиненные ДнепрГЭС во время утреннего ракетного удара со стороны России, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Однако электроэнергию станция не производит, и удастся ли восстановить генерирующие мощности неизвестно. Как говорится в сообщении, идет обзор повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.
По информации Минэнерго, заживлены почти все потребители в Винницкой, Запорожской, Полтавской, Львовской и Одесской областях, где экстренно отключали электричество. Без света до сих пор часть Днепропетровщины. Самая тяжелая ситуация в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа по заживлению критической инфраструктуры города.
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