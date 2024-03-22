Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вона

Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вона

Сьогодні 17:23
просмотров

Енергетики частково відновили потужності Дніпровської ГЕС, яку сьогодні атакували вісьмома ракетами.

Новости Днепра про Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вона

Попри значні пошкодження, завдані ДніпроГЕС під час ранкового ракетного удару з боку Росії, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Однак електроенергію станція не виробляє, та чи вдасться відновити генерувальні потужності наразі невідомо. Як йдеться в повідомленні, триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

Атака на енергосистему України – що відомо станом на 17:10

За інформацією Міненерго, заживлено майже всіх споживачів у Вінницькій, Запорізькій, Полтавській, Львівській та Одеській областях, де екстрено відключали електрику. Без світла досі частина Дніпропетровщини. Найважча ситуація у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Триває робота із загоєння критичної інфраструктури міста.

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вонаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Після атаки на ДніпроГЕС у річку Дніпро витекли нафтопродукти
    новини України
    Сьогодні 14:34
    Після атаки на ДніпроГЕС у річку Дніпро витекли нафтопродукти

    Після ракетного удару по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний…

    У Дніпрі по одному із скверів порозліталися уламки ракет
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:59
    У Дніпрі по одному із скверів порозліталися уламки ракет

    Сквер на ж/м Західний весь в уламках ракет.

    Ворог атакував ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі: на станції – пожежа
    новини України
    Сьогодні 08:06
    Ворог атакував ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі: на станції – пожежа

    Сьогодні вранці ворог масовано атакував Україну. Під ударом опинилися численні…

    Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 22 березня: у Дніпрі буде хмарно

    Хорошого весняного дня, друзі!

    Наверх