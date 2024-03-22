Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вона

Енергетики частково відновили потужності Дніпровської ГЕС, яку сьогодні атакували вісьмома ракетами.

Попри значні пошкодження, завдані ДніпроГЕС під час ранкового ракетного удару з боку Росії, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго.

Однак електроенергію станція не виробляє, та чи вдасться відновити генерувальні потужності наразі невідомо. Як йдеться в повідомленні, триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.

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За інформацією Міненерго, заживлено майже всіх споживачів у Вінницькій, Запорізькій, Полтавській, Львівській та Одеській областях, де екстрено відключали електрику. Без світла досі частина Дніпропетровщини. Найважча ситуація у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Триває робота із загоєння критичної інфраструктури міста.

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