Ракетний удар по ДніпроГЕС: у Міненерго розповіли, яка ситуація на станції та чи працюватиме вона

Попри значні пошкодження, завдані ДніпроГЕС під час ранкового ракетного удару з боку Росії, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.
Про це йдеться в повідомленні Міненерго.
Однак електроенергію станція не виробляє, та чи вдасться відновити генерувальні потужності наразі невідомо. Як йдеться в повідомленні, триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків.
За інформацією Міненерго, заживлено майже всіх споживачів у Вінницькій, Запорізькій, Полтавській, Львівській та Одеській областях, де екстрено відключали електрику. Без світла досі частина Дніпропетровщини. Найважча ситуація у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Триває робота із загоєння критичної інфраструктури міста.
Читайте також:
Автор:
Після ракетного удару по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний…
Сквер на ж/м Західний весь в уламках ракет.
Сьогодні вранці ворог масовано атакував Україну. Під ударом опинилися численні…
Хорошого весняного дня, друзі!